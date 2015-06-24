Олланд и Обама обсудили ситуацию вокруг шпионского скандала

Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, передает "ЕвроПравда". "Президент Обама безоговорочно подтвердил обязательства, взятые в ноябре 2013 года после дела Сноудена и напомнил о государственном визите в феврале 2014 года, когда было решено покончить с практикой, которая имела место в прошлом и которая является неприемлемой среди союзников", - говорится в сообщении.

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Кроме того, как отмечается, представители французской разведки в течение ближайшего времени отбудут в Вашингтон "для углубления сотрудничества".

Как известно, ранее WikiLeaks начал публикацию сверхсекретной документации Агентства национальной безопасности (АНБ) США о прослушивании французских высокопоставленных чиновников.

Согласно опубликованным документам, АНБ следило за президентами Франции Жаком Шираком, Николя Саркози и Франсуа Олландом, а также за французским кабинетом министров и послом Франции в США.

МИД Франции сегодня вызвал посла США для объяснений.