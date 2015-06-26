Атака на завод во Франции: Олланд экстренно возвращается с саммита ЕС и созывает Совбез

Президент Франции Франсуа Олланд экстренно возвращается с саммита ЕС в первой половине дня в пятницу после теракта на юго-востоке Франции.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, передает Европейская правда.

"Он возвращается в первой половине дня и находится на постоянной связи с главой МВД Бернаром Казневым", - сообщили в администрации президента.

Кроме того, как сообщил министр обороны страны Жан-Ив Ле Дриан, в 15.00 по местному времени (16.00 по киевскому) состоится заседание Совета безопасности.

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Глава Минобороны, который находится с визитом на юге страны, заявил, что в ближайшее время также вернется в Париж.

Как сообщалось, во французском городе Сен-Кантен-Фалавье (юго-восток страны) произошла атака на завод промышленных газов.

Возле помещения завода было найдено обезглавленное тело, еще несколько человек были ранены в результате взрыва.

Подозреваемый в нападении на завод задержан.

Напомним, последнее заседание Совбеза Франции прошло в среду в связи с информацией о прослушке Агентством национальной безопасности США высокопоставленных чиновников французского правительства в течение последних 10 лет.