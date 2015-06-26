Исламисты атаковали завод во Франции: есть погибшие и раненые - СМИ

В городе Сен-Кантен-Фалавье, что на юго-востоке Франции, произошла атака на завод по производству промышленных газов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Источники во внутренних органах отмечают, что подозреваемый в нападении вошел в здание завода с исламистским флагом.

Полиция огораживает место происшествия.

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Возле помещения завода было найдено обезглавленное тело, еще несколько человек были ранены в результате взрыва.

По данным издания, министр внутренних дел Франции Бернар Казнев немедленно выехал на место происшествия.

Как сообщает французское издание Le Dauphine, полиция не исключает других террористических актов в ближайшее время.

Согласно последней информации источников, подозреваемый в нападении на завод был задержан.

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По данным Agence France Press, исламист во время нападения на завод отрезал голову одному человеку и разместил ее на заборе завода. Голова была покрыта надписями на арабском языке, сообщает Европейская правда.

Напомним, в январе в результате серии терактов, совершенных исламистами в Париже, были убиты 17 человек.

В феврале во Франции впервые изъяли паспорта у потенциальных исламистов.