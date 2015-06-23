Ливия пригрозила атаковать с воздуха европейские корабли из-за операции против нелегалов

Командующий ВВС международно признанного правительства Ливии Сакр аль-Джаруши (Saqr Al-Jaroushi) пригрозил государствам Европы атаковать с воздуха их суда, если они без разрешения зайдут в ливийские территориальные воды. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Предупреждение последовало после того, как 22 июня министры иностранных дел ЕС договорились о начале операции по борьбе с незаконной перевозкой людей через Средиземное море.

Планы ЕС вызвали беспокойство и у самопровозглашенного ливийского правительства в Триполи. В МВД упрекнули Брюссель в том, что он не принял во внимание трудную ситуацию в Ливии и не сотрудничал с ливийскими властями по вопросу возвращения мигрантов. Глава непризнанного правительства в мае говорил, что силы ЕС получат отпор, если они вторгнутся в территориальные воды страны.

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На текущем этапе операции ЕС ограничится сбором данных о нелегальных перевозчиках в Средиземном море с помощью подводных лодок, беспилотников, боевых кораблей и вертолетов. Для того, чтобы действовать в территориальных водах Ливии, Брюсселю понадобится резолюция Совбеза ООН и одобрение ливийских властей.

За последний год увеличилось число мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, погибших при попытке добраться до Европы через Средиземное море. С начала 2015 года там умерли почти две тысячи нелегалов, а за весь 2014 год — 425 человек.