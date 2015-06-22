ЕС начинает военно-морскую операцию в Средиземном море

Евросоюз начал военно-морскую операцию против перевозчиков нелегальных мигрантов и контрабандистов в Средиземном море под названием "EUNAVFOR Med".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Совета ЕС.

"Миссия заключается в обнаружении, захвате и утилизации судов и других средств, используемых перевозчиками мигрантов или контрабандистами", - говорится в сообщении.

На первом этапе операции будет происходить наблюдение и оценка сети контрабанды и торговли людьми в юго-центральном Средиземноморье.

Второй этап операции предполагает поиск и, при необходимости, захват подозрительных судов. Третий этап позволит утилизацию судов и связанных с ними средств, желательно до их использования, и задержание торговцев и контрабандистов.

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"Совет будет оценивать, когда выйти за рамки этого первого шага, с учетом мандата ООН и согласия соответствующих прибрежных государств, а следующие этапы будут проводиться соответственно", - отмечается в сообщении.

Штаб операции EUNAVFOR Med будет находиться в Риме. Командующим назначен контр-адмирал Энрико Кредентино. Общие затраты на операцию оцениваются в 11,82 млн евро. Первоначальный мандат миссии рассчитан на 12 месяцев.