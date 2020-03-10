Греки роют рвы в попытке остановить поток мигрантов
Греческие пограничники роют рвы на границе в попытке остановить поток мигрантов с территории Турции.
Читайте такжеНАТО должно показать "союзническую солидарность" с Турцией - Эрдоган
В районе пограничной реки Мерич позади заградительной линии из колючей проволоки создается вторая «линия защиты» из мешков с песком и рвов.
Тысячи беженцев уже 12 дней ожидают на границе Турции с Грецией в попытке попасть в Европу, передает Анадолу.
Греческие военные применяют слезоточивый газ, водометы, а также пластиковые и боевые пули в попытке остановить нелегальный переход границы.
За последние дни на границе греками были убиты несколько беженцев.
Нередки случаи, когда греческие военные раздевают догола беженцев, избивают, отбирают деньги и телефоны, а затем заставляют вернуться на турецкую территорию.
Как сообщал УНИАН, власти Турции заявили, что не будут преграждать путь для беженцев, желающих направиться в страны Евросоюза.Єто решение было принято в ответ на несоблюдение европейской стороной условий миграционного соглашения от 2016 года.