Берлин примет 100 детей беженцев из греческих лагерей

1 марта Греция не впустила на свою территорию около 10 тысяч мигрантов из Турции.

Берлин готов принять от 80 до 100 детей беженцев из греческих лагерей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление представителя берлинских стражей порядка.

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По словам чиновников, прибытие детей-беженцев теперь зависит от того, насколько быстро правительство Германии выполнит это решение.

В понедельник партия канцлера Германии Ангелы Меркель заявила, что страна готова вместе с другими европейскими партнерами принять несколько сотен детей из греческих лагерей в возрасте до 14 лет без родителей.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Греция не впустила на свою территорию около 10 тысяч мигрантов из Турции.

Греческие полицейские применили против них тяжелые водометы и слезоточивый газ. Беженцы в ответ забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами. Инцидент произошел на пограничном переходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля.

По данным Международной организации по миграции, на турецкой стороне 212-километрового границы с Грецией вечером 29 февраля находились более 13 тысяч человек, которые надеются попасть на территорию Евросоюза после отказа Анкары сдерживать этот поток.

Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предусматривает, что мигрантов из Сирии, которые направляются в страны ЕС, не будут пропускать через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.