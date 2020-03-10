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Берлин примет 100 детей беженцев из греческих лагерей

10:45, 10 марта 2020
Мир
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Фото: REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление представителя берлинских стражей порядка.

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По словам чиновников, прибытие детей-беженцев теперь зависит от того, насколько быстро правительство Германии выполнит это решение.

В понедельник партия канцлера Германии Ангелы Меркель заявила, что страна готова вместе с другими европейскими партнерами принять несколько сотен детей из греческих лагерей в возрасте до 14 лет без родителей.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Греция не впустила на свою территорию около 10 тысяч мигрантов из Турции.

Греческие полицейские применили против них тяжелые водометы и слезоточивый газ. Беженцы в ответ забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами. Инцидент произошел на пограничном переходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля.

По данным Международной организации по миграции, на турецкой стороне 212-километрового границы с Грецией вечером 29 февраля находились более 13 тысяч человек, которые надеются попасть на территорию Евросоюза после отказа Анкары сдерживать этот поток.

Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предусматривает, что мигрантов из Сирии, которые направляются в страны ЕС, не будут пропускать через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.

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