Греческая береговая охрана с оружием атаковала катер мигрантов из Турции (видео)

Агентство ЕС по охране границ Frontex направит 1 500 офицеров для усиления охраны морских границ Греции в связи с потоком мигрантов из Турции.

Греческая береговая охрана открыла огонь по катеру мигрантов, которые пытались пересечь турецко-греческую границу.

Видео опубликовала служба BBC.

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Свидетели зафиксировали, как несколько судов с греками сначала специальными палками пытались оттолкнуть лодку мигрантов, а потом, сделав предупредительный выстрел в небо, целились в граждан.

На кадрах слышно несколько выстрелов из оружия.

Как сообщал УНИАН,Турция открыла границу с ЕС для беженцев из-за ситуации в сирийском Идлибе, где обострился конфликт военных Турции и Сирии. Как рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с депутатами в Стамбуле, в Турции находятся 3,7 млн беженцев и страна не в состоянии справиться с новой волной иммиграции.

Стало также известно, что Агентство ЕС по охране границ Frontex направит 1 500 офицеров для усиления охраны морских границ Греции в связи с потоком мигрантов из Турции.