Washington Post: Путин мастерски травит несогласных, но Запад его за это не наказывает

Запад ошибочно не наказывает российского президента за то, как он устраивает убийства на территории других стран.

Владимир Путин заплатил серьезную, если не большую цену за два из трех случаев его зловещих интервенций. Он попал под экономические санкции за кибератаки против западных демократий, включая вмешательство в американские выборы в 2016 году. Военные авантюры в Украине и Сирии принесли ему еще большее давление, а также стоили жизней россиян и денег.

Однако, как не странно, Путин почти не поплатился за другие свои зловещие международные операции. Речь идет об убийствах шпионов-перебежчиков и оппонентов, которые сбежали из России, - пишет Washington Post. По некоторым подсчетам, более десятка людей были убиты агентами Кремля с 2004 года, а ряд других смогли пережить атаки. Два из этих убийств или покушений произошли на территории Британии.

Издание напоминает о смерти бывшего шпиона Александра Литвиненко и отравлении Сергея Скрипаля. Эти случаи вызвали скандалы и привели к выдворению ряда российских дипломатов из Лондона и других столиц Запада. Но в Германии, хоть непосредственного убийцу, который оказался агентом России, удалось сразу же поймать, правительство почти не ответило России за убийство. До сих пор оно выслало домой только двух российских дипломатов.

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Даже некоторые другие случаи в Британии и, возможно, даже несколько в США, не получили серьезной реакции. Отчасти так произошло из-за того, как были все эти нападения совершены. Хоть некоторых жертв застрелили или взорвали в автомобиле, большинство из них все же пострадали от экзотических ядов. Это российская техника еще со времен Холодной войны. КГБ пытался убить писателя Александра Солженицына с помощью рицина. В последнее время ФСБ и ГРУ ловили на использовании диоксина, гельсемия, кадмия, полония, а также яда под названием «Новичок».

В некоторых случаях происхождение яда так и не было определено, что позволило Москве отрицать свою причастность к смерти диссидентов. Издание напоминает об отравлении российского активиста Владимира Кара-Мурзы, который был соратником убитого оппозиционного лидера Бориса Немцова. Он имеет разрешение на проживание в США и проводит время между Москвой и вирджинским пригородом Вашингтона, где живет его семья.

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Его дважды травили в Москве: в мае 2015 и феврале 2017 года. В обоих случаях он пережил отказ ряда органов и едва смог выжить. Каждый раз российские врачи говорили, что он пострадал от «отравления неизвестным веществом». Но в одном из случаев природу и происхождение ядов так и не выяснили. Так же остается загадкой, кто устроил атаки. И не потому, что никто не пытался. После отравления в 2017 году жена Кара-Мурзы Евгения привезла образцы его крови в Вашингтон, где ее в аэропорту встретили агенты ФБР. Эксперты бюро взяли образцы на исследование и обещали результаты в ближайшее время. Но дело затянулось.

Через несколько недель после того Кара-Мурзе позвонил агент ФБР и сказал, что появились «некоторые несоответствия в разных результатах тестов». Поэтому выводы придется подождать. После этого наступила тишина. Российский диссидент так и не смог добиться ответов от ФБР. Он подозревает, что это может быть связано со встречей между российскими и американскими чиновниками разведки, которая состоялась в январе 2018 года. Либо молчание ФБР связано лишь с бюрократическими задержками. Во всяком случае, чиновники США, вероятно, обладают результатами тестов образцов крови, которые могут доказать, что режим Путина дважды пытался убить мирного оппонента.

Администрация Трампа не очень защищает диссидентов. Она не демонстрирует желание привлечь Путина к ответственности. Но, кажется, это не чрезвычайное требование.