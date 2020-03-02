Австрия отправит в Грецию полицию для сдерживания потока мигрантов
Власти Австрии будут принимать меры по сдерживанию потока мигрантов. В частности, страна готовится направить пограничную полицию в Грецию.
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Об этом заявил в эфире телеканала ORF министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, передает kommersant. «Мы должны быть четко нацелены на то, чтобы остановить людей на внешней границе», - сказал Нехаммер. По его словам, Греции нужна «любая помощь - кадровая, материальная и финансовая».
Министр заявил, что если мигранты достигнут границ Австрии, «необходимо будет остановить их». «И если люди попытаются силой пересечь нашу границу, есть закон, и закон предусматривает, что эти люди должны быть остановлены. Закон о полиции безопасности, уголовный кодекс дают нам юридические права», - сказал Нехаммер.
Как сообщал УНИАН, Турция открыла границу с ЕС для беженцев из-за ситуации в сирийском Идлибе. 27 февраля там погибло 33 турецких военных из-за обстрела сирийских правительственных войск, поддерживаемых Россией.
На фоне обострения в Идлибе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию 5 марта.