Разрушительное наводнение в Тбилиси: из местного зоопарка сбежали львы, волки и медведи (фото)

Об этом заявил руководитель агентства мониторинга животных при мэрии Тбилиси Тимур Пхаладзе, сообщает РИА Новости.

"Ведутся поиски шести львов, шести тигров, семи медведей и 13 волков", — заявил Пхаладзе.

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Как отмечается, мэр Тбилиси Давид Нармания в свою очередь призвал горожан не покидать свои дома, пока все животные не будут найдены. К поискам хищников подключены службы МВД.

В свою очередь, как сообщает Грузия.online со ссылкой на Совет безопасности и управлению кризисами, известно, что спасатели уже ликвидировали всех волков и некоторых других животных.

Как сообщал УНИАН, число жертв мощного наводнения в Тбилиси возросло до десяти человек.

Многочасовой ливень, прошедший в грузинской столице, также привел к подтоплению нескольких районов города. Затоплены дворы, первые этажи и подвалы более сотни частных домов, несколько подземных переходов и площадей, пострадал и Дом юстиции. В воде из-за вышедшей из берегов реки оказалась также территория Тбилисского зоопарка. Из вольеров сбежала часть животных.