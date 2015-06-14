Разрушительное наводнение в Тбилиси: из местного зоопарка сбежали львы, волки и медведи (фото)
В Тбилиси в результате разрушительного наводнения из городского зоопарка сбежали хищные животные.
Об этом заявил руководитель агентства мониторинга животных при мэрии Тбилиси Тимур Пхаладзе, сообщает РИА Новости.
"Ведутся поиски шести львов, шести тигров, семи медведей и 13 волков", — заявил Пхаладзе.
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Как отмечается, мэр Тбилиси Давид Нармания в свою очередь призвал горожан не покидать свои дома, пока все животные не будут найдены. К поискам хищников подключены службы МВД.
В свою очередь, как сообщает Грузия.online со ссылкой на Совет безопасности и управлению кризисами, известно, что спасатели уже ликвидировали всех волков и некоторых других животных.
Как сообщал УНИАН, число жертв мощного наводнения в Тбилиси возросло до десяти человек.
Многочасовой ливень, прошедший в грузинской столице, также привел к подтоплению нескольких районов города. Затоплены дворы, первые этажи и подвалы более сотни частных домов, несколько подземных переходов и площадей, пострадал и Дом юстиции. В воде из-за вышедшей из берегов реки оказалась также территория Тбилисского зоопарка. Из вольеров сбежала часть животных.