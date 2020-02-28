Foreign Policy: США должны объявить войну против «ДНР» и «ЛНР»

Самый главный вывод убийства генерала Сулеймани касается не только Ирана.

Было много дебатов об убийстве иранского военного командира Касема Сулеймани, а также о том, как это повлияет на внешнюю политику США в отношении Ирана и Ближнего Востока в целом. Но ничего не было сказано о том, может ли этот случай стать моделью для решения проблем, которые создают марионеточные силы в мире.

Об этом на страницах Foreign Policy пишут директор Института Центральной Азии и Кавказа в Американской совете внешней политики Сванте Корнелл и исследователь Джорджтаунского университета Бренда Шаффер.

Они отмечают, что, убив Сулеймани, США дали понять, что больше не будут терпеть то, как Иран использует своих марионеток-боевиков для избежания ответственности за убийство американцев и организацию других терактов. Вашингтон решил разобраться с источником терроризма, а не с его эмиссарами. Такой же принцип нужно применить к многим другим марионеткам, созданным разными странами, в частности Россией, для избежания ответственности за незаконную военную оккупацию.

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Страны по всему миру все больше осознают, что наиболее удобный способ захватить чужие территории – это создать марионетку с условными атрибутами государства, такими как правительство, парламент и флаг. Зачем все эти хлопоты? Потому что нарушение норм либерального международного порядка, который запрещает изменение границ грубой силой, может привести к введению санкций против страны-агрессора. Создание режима-марионетки гарантирует удобный обман, который скрывает реальность и позволяет государствам избежать последствий.

Наиболее систематически этой тактикой пользуется Россия. С начала 1990-х годов она манипулировала этническими конфликтами в трех разных странах и создала искусственные «независимые» образования, через которые Москва сохраняет контроль. Эта российская деятельность началась с Приднестровья в Молдове, а также из двух регионов в Грузии: Абхазии и Южной Осетии. После того, как Владимир Путин консолидировал свою власть в начале 2000 годов, контроль Кремля над этими чужими территориями стал еще больше. Путин назначил российских военных и чиновников спецслужб на должности министров в руководящих органах этих «республик», напрямую подчинив их России.

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После войны против Грузии в 2008 году Россия построила постоянные военные базы в Абхазии и Южной Осетии, а также формально признала независимость этих грузинских регионов. Это позволило Москве создать фальшивое юридическое основание для своего военного присутствия, основанное на так называемых межгосударственных соглашениях, которые она подписала со своими марионетками.

Но до войны 2008 года Евросоюз и США относились к России как к арбитру в этих конфликтах даже после того, как стало очевидно, что на самом деле она – воюющая сторона. Например, дважды в год западные государства одобряли решение о расширении мониторинговой миссии ООН в Абхазии, в которых также хвалили российские «миротворческие силы». На самом деле эти «миротворцы» были войсками, которые отрывали Абхазию от Грузии. Даже сегодня западные страны редко называют эти земли так, как положено, а именно оккупированными территориями.

Московская тактика оказалась настолько успешной в подрыве государственности Грузии и Молдовы, что Кремль решил использовать ее еще и на Востоке Украины. И опять все сработало. Исключением стало лишь российское вторжение в украинский Крым. В отличие от других случаев, Москва аннексировала украинский полуостров открыто, а значит взяла на себя ответственность за поступок. Это привело к введению серьезных санкций, которые действуют даже сегодня. Но Москве до сих пор удается безнаказанно прятаться за фальшивой «ДНР», которую она придумала «с потолка».

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Похожим образом, Армения не только оккупировала шестую часть территории Азербайджана в войне в начале 1990-х годов, она еще и выселила 700 тысяч жителей этих земель. Но никаких санкций против Армении никто не ввел. Потому что Ереван скрывается за выдумкой, что он якобы не участвует в войне. А против Азербайджана воюет какая-то «республика Нагорный Карабах». Министром иностранных дел этого образования был на протяжении нескольких десятилетий армянский дипломат. А завершив свою работу, он вернулся на службу в МИД в Ереване. Так же армянский заместитель генерального штаба был назначен министром обороны Нагорного Карабаха в 2015 году. Как и в российском случае, здесь фальшивого режима-марионетки хватило, чтобы избежать ответственности.

Фальшивые режимы позволяют оккупантам избежать признания их зловещей роли. Чиновники США редко вспоминают о том, что Армения оккупировала Нагорный Карабах, а Россия - Абхазию и Приднестровье. Они говорят о российской оккупации Крыма или израильской оккупации Голанских высот. Американские государственные СМИ вроде Radio Free Europe/Radio Liberty используют странные формулировки, чтобы избежать прямого упоминания о армянских оккупационных войсках на азербайджанской территории. Они говорят, что Нагорный Карабах – это регион "под контролем этнических армянских сил, которые, согласно утверждениям Азербайджана, включают войска, обеспеченные Арменией". Фигурирует также формулировка «сепаратистские силы, которых поддерживает Армения», игнорируя тот факт, что это на самом деле официальные подразделения армии Армении. А армянская пресса постоянно сообщает, что армянские солдаты погибли во время перестрелок в зоне конфликта.

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Американские государственные СМИ также избегают слов о том, что Москва оккупировала регионы Украины и Грузии, отдавая предпочтение формулировкам о «поддерживаемых Россией сепаратистах в Донецке» и «грузинских сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии, которых поддерживает Москва».

Почему существуют эти двойные стандарты? Возможно потому, что США, ЕС и международной системе в целом удобно иметь легкий выход. Если согласие на существование фальшивых марионеток сокращает загрузку их повестки дня, они рады на это пойти. Госдепартамент США не противостоит этим фальшивкам. Это удобная ложь, которая устраняет проблемы с политического графика американского ведомства. В Европе, однако, Европейский суд по правам человека установил, что Россия поддерживает «широкий контроль» над Приднестровьем в Молдове, а Армения – над Нагорным Карабахом в Азербайджане. ЕС однако не позволил этому решению влиять на его политику. Но хотя бы ключевые институты начали ставить под вопрос фальшивые режимы-марионетки.

Почему марионетки важны? Существует две ключевые причины, почему США должны больше уделять внимание этим проблемам. Первая – выдуманные режимы напрямую ответственные за усиление нестабильности в регионах, важных для американских интересов. Вторая – они делают разрешение конфликтов невозможным.

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Опасность использования марионеток заключается в том, что их эффективность делает такой подход все более популярным. Оценивая свои возможности в Украине перед вторжением в 2014 году, Путин, без сомнения, действовал, опираясь на российский опыт в Грузии и Молдове. Создание марионеток на Востоке Украины позволяет подорвать украинскую государственность и заблокировать ее движение к вступлению в НАТО. А главное это не дорого обойдется России. Хоть Путин недооценил жосткость режима американских санкций, его расчеты, к сожалению, оказалась правильными. Именно потому, что Запад смирился с появлением фальшивых марионеток в меньших странах, таких как Грузия и Молдова, ему теперь приходится разбираться с угрозой, перед которой предстала европейская страна побольше. Если все сработает и сейчас, эта стратегия будет вновь использована в другом месте.

Более того, если модели марионеток позволят существовать и дальше, другие игроки начнут ее копировать. Что помешает Израилю организовать все так, чтобы заставлять палестинцев говорить с «Республикой Иудеи и Самарии» каждый раз, когда возникают проблемы с солдатами или поселенцами на Западном побережье? Возможно, Израиль лишится большой головной боли, если провозгласит так называемую «независимую республику» на оккупированных им территориях. Почему Мьянме не обвинить силы Ракхаяна в убийстве представителей народа рохинджа и тем самым избежать международной ответственности? Это же сработало в случае России и Армении.

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Выдуманные с потолка марионетки по своей природе делают разрешение конфликтов невозможным. К примеру, каждый раз, когда на Армению давят, требуя уступки в конфликте с Азербайджаном, армянские лидеры начинают утверждать, что переговоры нужно на самом деле вести с руководством Нагорного Карабаха. Таким образом, армянская сторона избегает ответственности за свою военную оккупацию. Тот факт, что Армения не хочет даже признать, что ее войска участвуют в войне с Азербайджаном, не позволяет построить доверие, которое смогло бы стать основой для мирного процесса.

Марионетки также открывают возможности для преступности. Поскольку формально ни одна страна не признает свой контроль и ответственность за деятельность фальшивых режимов, оккупированные регионы становятся центрами торговли людьми, отмывания денег и подделки товаров. Через них Россия и Иран нарушают режим санкций.

На Ближнем Востоке администрация Дональда Трампа поняла, что иранская манера использовать марионеток подрывает американские интересы и стабильность полдесятка стран в регионе. Теперь США работают над тем, чтобы положить конец этой лазейке. Но пришло время, чтобы Вашингтон предпринял шаги для разоблачения блефа во всей Евразии.