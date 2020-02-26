Путин хочет закрепить в Конституции РФ "историческую правду" о Второй мировой и "защиту русскоязычных"

Ранее Путин предложил поручить юристам сформулировать норму Конституции о запрете "отчуждения территорий России".

Президент РФ Владимир Путин считает уместным прописать в Конституции страны норму о допустимом трактовании истории. В частности – истории Второй мировой войны.

Читайте такжеВозможен ли мир на Донбассе. Путинский идеолог войны на востоке унизил Украину и раскрыл кремлевское видение происходящего

Как сообщает ТАСС, на встрече с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию РФ Путин отметил, что «попытки "украсть" у страны победу во Второй мировой войне предпринимаются, "но это невозможно».

В то же время российский президент согласился, что нужно "активно противостоять" таким попыткам. "И будет уместно это так, аккуратно, отразить и в основном законе страны", - заключил Путин.

Отмечается, что так он прокомментировал выступление члена рабочей группы, председателя думского комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова. Последний сообщал, что в Конституции планируется записать, что "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификацию истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества".

Путин в ответ напомнил, что сам неоднократно говорил о «проблеме фальсификации истории», поэтому считает уместным предложение рабочей группы.

Никонов в своем выступлении предложил также прописать в Конституции обеспечение защиты интересов «русскоязычных людей» и соотечественников за рубежом, «сохранение общероссийской культурной идентичности, которая и позволяет сохранять духовное единство русского мира».

Это предложение также поддерживается Путиным.

"У нас действительно много наших людей, которые за границей проживают, и действительно <…> там неважно уже, какой этнической группы человек, какой национальности, за границей все [они] - русские. И носители русской культуры и русского языка, безусловно, имеют право так себя и называть. Поэтому наша задача - и защищать их, и поддерживать с ними связи", - подчеркнул Путин, поблагодарив за внесение соответствующей поправки.

Как сообщал УНИАН, ранее президент РФ Владимир Путин предложил поручить юристам сформулировать норму Конституции о запрете "отчуждения территорий России".

Так глава Кремля отреагировал на предложение художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова закрепить в основном законе запрет на отчуждение территорий России.

Как известно, в 2014 году Россия оккупировала и аннексировала украинский Крым и часть Донбасса.