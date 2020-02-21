В конституции РФ появится запрет "на отчуждение российских территорий"

Запрет будет действовать для всех находящихся на территории России персон и коснется дипломатических переговоров.

В конституцию России собираются включить запрет "на отчуждение российских территорий", согласно которому нельзя будет вести переговоры об этом даже на дипломатическом уровне.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рабочей группы по внесению правок в основной закон РФ.

"Скорее всего, в Конституции будет формулировка "запрещаются действия, направленные на отчуждение территорий РФ", а именно "запрет на все действия, связанные с отчуждением территорий, будь то призывы или другие действия", - сказал сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.

Запрет будет касаться не только граждан РФ, но и граждан других стран, находящихся на территории России, отметил он.

По словам другого собеседника, участвующего в работе над поправкой, также будет оговорен "запрет на ведение переговоров по отчуждению земель".

Другой сопредседатель рабочей группы - Андрей Клишас, который участвует в работе над этой поправкой, подтвердил, что в формулировке нормы про запрет на отчуждение территорий будет прописан запрет "как на призывы, так и на ведение переговоров", связанные с отчуждением территорий России.

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На вопрос, как будут в таком случае вести переговоры с другими странами о землях дипломаты, Клишас ответил, что они не будут этого делать. "У дипломатов не будет таких полномочий. На это будет конституционный запрет", - заявил он.

Будет общий запрет в рамках Конституции, а ответственность за его нарушение будет предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях или другими нормативными актами, отметил Крашенинников. "Пока мы не обсуждаем, что это будет за ответственность и будет ли это Уголовный кодекс", - уточнил Клишас, добавив, что это будет зависеть от окончательной формулировки конституционной поправки.

"Территориальную" поправку депутаты и сенаторы из рабочей группы планируют внести ко второму чтению законопроекта об изменениях в конституцию. По словам одного из собеседников, близких к группе, окончательную формулировку поправки планируется обсудить на заседании рабочей группы 25 февраля.

Как сообщал УНИАН, ранее президент РФ Владимир Путин предложил поручить юристам сформулировать норму Конституции о запрете "отчуждения территорий России".

Так глава Кремля отреагировал на предложение художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова закрепить в основном законе запрет на отчуждение территорий России.

Как известно, в 2014 году Россия оккупировала и аннексировала украинский Крым и часть Донбасса.