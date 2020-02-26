Die Welt: Поражение Украины в обороне от России подорвет будущее демократии в Европе

Западная оборона от посягательств Путина на украинскую территорию продолжает распадаться, и все больше сигналов указывают на это.

Украина может стать жертвой глобальных политических сдвигов, которые происходят сейчас. Ключевые силы в Европе, такие как Франция и Германия, отдаляются от США. Из-за этого они становятся все более открытыми к перезагрузке отношений с Россией Владимира Путина.

Кроме того, хоть Вашингтон повысил экономическую и военную поддержку Киева вопреки вредным маневрам президента Дональда Трампа, он не участвует в прямых переговорах с Москвой о будущем Востока Украины, - пишет немецкое издание Die Welt. Никто не может быть уверен в том, что в какой-то момент Трамп осмелится заключить «соглашение» с властелином Кремля, которым он восторгается, ценой украинских интересов.

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Для Украины это означает большую угрозу стать разменной монетой в процессе потепления отношений между Западом и Москвой. Когда в декабре лидеры «Нормандского формата» вновь собрались в Париже после длительного перерыва, была большая надежда на прорыв в приближении мира на Донбассе. Одним из нужных шагов стали новые договоренности о прекращении огня. Но многочисленные случаи из прошлого, которые касались как Украину, так и Сирию, должны были уже научить Запад, что для Путина нарушать обещания – это ежедневная рутина.

Die Welt напоминает о массивных артиллерийских обстрелах и наступлении российских оккупационных войск на прошлой неделе, нацеленных подвинуть линию разграничения вглубь Украины. Эти бои были настолько интенсивными, что их можно было сравнить с событиями 2014 года. Они должны окончательно испарить все иллюзии о искреннем желании Кремля вести переговоры о мире. Особенно если обратить внимание на то, что агрессивные российские атаки произошли в той же части фронта, от которой в конце прошлого года были отведены войска. Даже небольшие символические успехи, которые было очень сложно достичь, вдруг были перечеркнуты.

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Однако, Еврокомиссия ответила на атаки уже стереотипным призывом к России «использовать свое влияние на вооруженные формирования в полной мере и быстро», как будто войска на Донбассе действуют по собственному желанию и без присутствия Кремля. С помощью военного наступления, которое длилось пол дня, Путин на самом деле послал Западу и украинскому президенту Владимиру Зеленскому четкий сигнал: ничто на Донбассе не происходит без его воли. Если переговоры не двигаются в сторону исполнения его желаний, он может усилить военное насилие снова.

Тактика президента России заключается в имитации желания вести переговоры без отступления от своей цели навсегда закрепить контроль над оккупированными территориями на Донбассе с целью дальнейшей дестабилизации всей Украины. И она помогает ему усиливать раскол внутри украинского общества. Благодаря Зеленскому у Украины появился президент, который с удовольствием верит в желание хозяина Кремля достичь мира и уже сделал много уступок.

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Потому что выполнение предвыборного обещания быстро закончить войну на Донбассе связано с политической судьбой самого Зеленского. Обмен заключенными и соглашение о транзите российского газа позволили ему показать первые небольшие успехи. Но их цена была очень высокой. Обмен был неравным. Но даже ради этого Зеленскому пришлось выполнить требование Путина отпустить бывших бойцов «Беркута», которые устроили кровопролитие на Майдане. Также украинской стороне пришлось вести прямые переговоры с российскими марионетками в Донецке и Луганске.

Теперь появились разговоры о проведении выборов в незаконных «народных республиках» на Донбассе до конца октября. Но без вывода российских войск и разоружения так называемых «сепаратистов» такие «выборы» под дулом автоматов оккупационных сил лишь легитимизируют российскую оккупацию. Зеленский официально подчеркивает, что выборы будут проведены только при условии прекращения огня и вывода российских войск. Но не понятно, как этого добиться до октября.

Издание пишет, что лишь массивное давление Запада может вынудить Путина сделать серьезные уступки Украине. Однако, свежая циничная демонстрация жажды Кремля к агрессии не помешают президенту Франции Эммануэлю Макрону продвигать свой «стратегический диалог» с Москвой в противовес США. Федеральное правительство Германии не откажется от усиления экономических связей с Россией, несмотря на все санкции ЕС.

Макрон не говорил о снятии санкций на Мюнхенской конференции по безопасности в начале февраля. Но он заявил, что они неэффективны, повторив тем самым утверждение Кремля. Федеральный министр экономики Петер Альтмайер напомнил на встрече с немецким бизнесом в Берлине на прошлой неделе о «напряжении» между Германией и Россией. Однако, он добавил, что теперь впервые за много лет появилось ощущение «надежды» на решение главных политических проблем, имея в виду переговоры относительно Донбасса. Именно тогда, когда войска Путина атаковали украинскую армию, немецкий министр говорил о желании правительства своей страны расширить экономические отношения с Россией.

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Издание также напоминает о скандальных «12 шагах» к миру в Украине, которые были представлены на Мюнхенской конференции. Их составили американские и российские эксперты, но без участия украинских представителей. Документ, подписантом которого стал среди прочих и председатель Мюнхенской конференции Вольфанг Ишингер, усилил страх, что судьбу Украины будут решать у нее за спиной. Особенно потому, что в документе говорится о широких дебатах относительно «украинской идентичности», в которых должны участвовать Россия, Венгрия и Польша.

Дальнейшая судьба пресловутого документа пока остается неизвестной. Однако, сам факт его создания может быть очередным индикатором упадка обороны Запада против посягательств Путина в Украине. Все политические силы, а также силы гражданского общества на Западе, которые серьезно настроены защитить либеральную демократию, должны максимально мощно выступить против этой тенденции. Они не должны позволить Украине стать жертвой, принесенной ради решения якобы более важного глобального кризиса. Важность украинской борьбы за свободу в Европе нельзя забыть.