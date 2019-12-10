Прекращение огня и "формула Штайнмайера": о чем договорились Зеленский и Путин (видео)

Появились согласованные выводы саммита в Париже 9 декабря.

В Париже завершились переговоры лидеров Украины Владимира Зеленского, Германии Ангелы Меркель, Франции Эммануэля Макрона и России Владимира Путина. Одним из основных итогов встречи стала договоренность о продолжении начатого диалога.

Минские договоренности продолжают служить основой «нормандского формата», государства-участники которых привержены к их полной имплементации.

Об этом говорится в согласованных выводах саммита в Париже, передает пресс-служба ОП.

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Согласно тексту документа, стороны обязаны соблюдать прекращение огня, поддержать разработку и имплементацию обновленного плана по разминированию на основе ТКГ про противоминную деятельность с 3 марта 2016 года.

Кроме того, предусмотрено разведение сил и войск на трех дополнительных участках до конца марта 2020 года и обмен «всех на всех» до конца года.

Стороны также поддерживают новые пункты пропуска через линию разграничения и внедрение закона об особом статусе некоторых районов Донбасса, как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года, на постоянной основе.

Зеленский отметил, что украинская сторона подчеркнула, что комплексное решение всех вопросов невозможно без обеспечения главного компонента - безопасности.

По его словам, стороны согласовали, что полное всестороннее и бессрочное прекращение огня должно начаться до конца 2019 года.

Должен быть расширен мандат СММ ОБСЕ: миссия должна осуществлять мониторинг круглосуточно.

Стороны поддерживают разработку и реализацию долгосрочного плана по разминированию территорий.

Страны участницы способствуют взаимному освобождению удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по принципу "всех на всех". Было согласована необходимость верифицировать полные списки этих лиц.

Согласовано обсуждение в рамках контактной группы о дополнительных зонах разведения одновременно в трех точках, имеющих важное гуманитарное значение для всех украинцев.

Зеленский отметил, что настаивал на восстановлении Украиной полного контроля над государственной границей. Он выразил уверенность, что стороны вернутся к решению этого вопроса на следующей встрече через 4 месяца.

Президент Украины отметил, что во время встречи "множество раз" подчеркивал важность вывода всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и разоружения военных вооруженных формирований в ОРДЛО.

Также он подчеркнул, что проведение местных выборов в ОРДЛО возможно соответствии законодательства Украины и стандартов ОБСЕ на основе копенгагенских критериев.

Украина должна ввести так называемую «формулу Штайнмайера» в свое законодательство.

"Сегодня стороны выразили заинтересованность в достижении договоренностей в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особенностей местного самоуправления ОРДЛО и инкорпорирования "формулы Штайнмайера". Безусловно есть еще много вопросов, которые нам к сожалению, не удалось решить. Нужно обязательно это сделать в будущем. Уверен, мы это обязательно это сделаем вместе", - отметил президент Зеленский.

Итоговая пресс-конференция саммита "нормандской четверки" в Париже: видео

Как сообщал УНИАН, в Париже 9 декабря состоялась встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России. Это - первый "нормандский саммит" с осени 2016 года.

После прибытия Зеленского в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву), сразу началась встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а после этого - с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В 16:00 была запланирована встреча лидеров стран-участниц "Нормандского формата", а на 18:45 – пресс-конференция четырех лидеров, однако встреча "четверки" началась на два с половиной часа позже. Также состоялись первые переговоры с глазу на глаз между Зеленским и Путином.

Встречи продолжались почти до полуночи по Киеву, после чего лидеры "нормандской четверки" дали пресс-конференцию и обнародовали совместное заявление.

Владимир Зеленский во время общения с прессой назвал главной победой саммита в Париже обмен пленными до конца года в формате всех на всех, но признал, что этого "мало". Стороны во время встреч также обсудили "газовый вопрос", контоль границы на Донбассе, а также договорились о следующем саммите течение четырех месяцев.

Полную хронологию переговоров "нормандской четверки" читайте на УНИАН.