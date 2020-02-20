Минометы, артиллерия, танки: в Минобороны показали последствия обстрелов боевиков на Луганщине (видео)

Вследствие вражеских обстрелов 18 февраля погиб украинский военнослужащий.

В Министерстве обороны показали последствия обстрелов со стороны боевиков в Луганской области 18 февраля.

Соответствующее видео опубликовано на сайте оборонного ведомства.

Военнослужащие, которые несут службу в районе Попасной, говорят, что террористы применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"Это все происходило одновременно, около пяти часов, координированно, на достаточно широком участке фронта - и по нам, и по нашим соседям велся огонь. Использовалось артиллерийское оружие, минометы, и даже танки... Видимо, враг надеялся, что прорвет наши позиции, но не рассчитывал, что мы дадим им достойный и адекватный отпор", - рассказал один из бойцов.

"18 февраля незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили режим прекращения огня. Позиции украинских войск подверглись обстрелам из запрещенной Минскими договоренностями ствольной артиллерии, минометов 120 и 82 калибра, из вооружения танка, БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В частности, на Луганщине вблизи населенного пункта Попасная - из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм - 16 снарядов и минометов калибра 82 мм - 18 мин", - напомнили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрелов 18 января один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили ранения и двое - контузии.