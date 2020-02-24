"Китай – больной человек Азии": WSJ отказалась извиняться перед Пекином за скандальный заголовок

В колонке речь шла в основном о китайских финансовых рынках, а не об эпидемии коронавируса.

Издание Wall Street Journal отказалось извиняться перед Пекином за статью с заголовком «Китай – настоящий больной человек Азии», несмотря на отдельную просьбу сотрудников своего китайского офиса. На прошлой неделе правительство Китая в ответ на этот заголовок выслало из страны троих журналистов.

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Как сообщает WSJ, письмо от китайского офиса издания топ-менеджерам материнской компании в США по факту поддерживает позицию Китая, который потребовал извинений и ответил на статью высылкой журналистов.

Речь идет о статье «Китай – настоящий больной человек Азии», опубликованной 3 февраля в разделе «Мнения». Ее автор – ученый и специалист по международным отношениям Вальтер Рассел Мид. Отмечается, что в колонке речь шла в основном о китайских финансовых рынках, а не об эпидемии коронавируса.

В Китае этот заголовок вызвал возмущение, ведь «больной человек Азии» - это формулировка, которая использовалась на Западе в отношении Китая в период его упадка и колониальной зависимости (конец XIX-начало XX века).

Протесты привели к тому, что Китай отозвал аккредитацию трех журналистов издания, дав им пять дней на то, чтобы покинуть страну. Отмечается, что это крупнейшая акция Китая против западных журналистов с 1989 года.

Издание выразило сожаление по поводу заголовка, но не извинилось, и не изменило его.

В головной офис WSJ 20 февраля поступило письмо, подписанное 53 сотрудниками китайского офиса издания. В нем редакцию призывают изменить заголовок и извиниться перед читателями, отмечая, что речь в даном случае идет не о свободе прессы. Данный заголовок, как подчеркивается, является оскорбительным для множества людей, не только в Китае.

Глава китайского бюро издания Джонатан Чен отдельно подчеркнул, что корректное решение вопроса может быть определяющим для присутствия Wall Street Journal в Китае.

22 февраля представитель журнала подтвердил, что позиция издания не изменилась. В головном офисе отметили, что понимают, с какими серьёзными проблемами сталкиваются сотрудники WSJ и их семьи в Китае, но официальных извинений приносить не будут. Кроме того, в США будут добиваться отмены несправедливых действий китайской стороны против журналистов.

Ранее посольство Китая в Дании потребовало извинений от датского издания Jyllands-Posten из-за публикации карикатуры о новом смертельном коронавирусе из Китая.