Датское издание опубликовало скандальную карикатуру о коронавирусе: Пекин требует извинений

Редактор издания Jyllands-Posten отказался извиняться и удалять изображение.

Посольство Китая в Дании потребовало извинений от датского издания Jyllands-Posten из-за публикации карикатуры о новом смертельном вирусе из Китая.

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Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на датское издание Politiken.

Отмечается, что карикатура, о которой идет речь, была опубликована в номере Jyllands-Posten за 27 января. На ней изображен китайский государственный флаг, где вместо звезд фигурируют тела вируса.

По мнению китайской стороны, карикатура «вышла за пределы этических границ свободы слова», «оскорбила Китай и обидела чувства китайского народа».

Автор карикатуры, художник Нильс Бо Бойсен, от которого посольство тоже потребовало извинений, от комментариев отказался.

Редактор Jyllands-Posten Якоб Нибро заявил датскому телеканалу TV 2, что его издание не хотело оскорбить Китай или задеть китайцев. Тем не менее, он отказался извиняться и удалять изображение.

«Этот рисунок, в отличие от многих других карикатур, отражает состояние мира прямо сейчас», — заявил Нибро.

Отмечается, что Jyllands-Posten не впервые оказывается в эпицентре скандала из-за своих карикатур.

В 2005 году Jyllands-Posten опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда. Это вызвало массовые протесты мусульман по всему миру. Некоторые акции закончились беспорядками, в них погибли более 100 человек.

Ряд мусульманских стран, среди которых Саудовская Аравия и Ливия, отозвали послов из Дании и объявили бойкот датским товарам. Дания из соображений безопасности закрыла посольства в Сирии, Иране, Пакистане и Индонезии. Боевики «Талибана» предложил награду за убийство автора рисунков.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 января только в Китае подтверждены 4 тыс. 535 случаев заболевания новым коронавирусом, от болезни умерли 106 человек, а 60 человек удалось вылечить.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток. Случаи заболевания уже зафиксированы во многих странах мира.