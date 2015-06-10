В Польше спикер Сейма и три министра уходят в отставку из-за скандала

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции премьер-министр республики Польша Ева Копач, сообщает Европейская правда со ссылкой на газету Wyborcza.

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"Сегодня на мой стол заявления об отставке подали министр здравоохранения Бартош Арлуковчич, министр спорта Анджей Бернат и министр госказны Влодимеж Карпинский. Уходит также маршал Сейма Радослав Сикорский", - сказала Копач.

По ее словам, отставки являются результатом дела о прослушке, которое "оказывает негативное влияние на государство".

"Единственным результатом годового расследования дела о прослушиваниях телефонов стала гигантская утечка информации. Это подрывает доверие к прокуратуре. Поэтому я не приму отчет генерального прокурора. Я считаю, что единственным учреждением, которое в состоянии завершить дело, есть прокуратура с новым генеральным прокурором", - отметила премьер-министр.

Кроме того, от своих должностей отказались несколько заместителей министров и председатель группы советников премьера, бывший министр финансов республики Ян Ростовский.

Копач добавила, что координатор специальных служб Яцек Чихоцки "взял на себя ответственность за отсутствие эффективности служб". Он ушел с должности координатора, но остается главой канцелярии премьер-министра.

Как известно, скандал возник 16 июня прошлого года после обнародования в СМИ телефонных разговоров высокопоставленных политиков.

Еженедельник Wprost получил также аудиозаписи разговоров высокопоставленных чиновников, в частности министра внутренних дел Бартломея Сенкевича и главы Нацбанка Марека Бельки.

В ходе этих разговоров чиновники, употребляя ненормативную лексику, обсуждали решения не вполне законными способами как государственных, так и личных вопросов.

После обнародования записей тогдашний председатель Совета министров Польши Дональд Туск даже предположил объявления досрочных парламентских выборов, если конфликт не будет исчерпан.