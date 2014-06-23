Туск связал скандал с прослушивания политиков в Польше с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции после переговоров с главой правительства Испании.

"Целью является не отставка одного или нескольких министров, а паралич всего правительства и ... паралич возможностей польского государства в достаточно ключевом моменте, которым является переломный момент в Европе и ситуация в Украине", - сказал премьер.

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Туск отметил, что считает неслучайным, что записи частных разговоров польских политиков были обнародованы именно сейчас.

"То, что происходит на востоке от польских границ, то, что будет происходить в ближайшие дни в Брюсселе, четко показывает, что сильная позиция Польши - как в делах Украины, так и новой политической архитектуры Европы - имела бы значение", - сказал он.

"Без сомнения, независимо от намерений отдельных актеров этого запутанного дела, акция по прослушиванию политиков дестабилизирует и уменьшает возможности польского государства", - отметил он.

В то же время, премьер Польши заявил, что не будет увольнять никого из правительства из-за этого дела, назвав первоочередной задачей найти тех, кто стоит за ним.

"Люди, которые преступным путем организуют прослушивание, не будут диктовать польскому правительству, что ему делать в делах отставки или назначения новых министров", - подчеркнул Туск.

«Кассетный скандал» возник в Польше неделю назад после обнародования польским еженедельником Wprost записей разговоров ряда польских политиков, которые их компрометируют в глазах общественности. Участники этих разговоров, среди которых глава Нацбанка, министр внутренних дел, экс-министр транспорта и глава польского МИД, не ставили под сомнение то, что те разговоры действительно имели место, но заявили, что записи представлены в "сманипулированном" виде.

Самый большой западный сосед Украины - Польша - считается наиболее активным сторонником европейской интеграции украинцев и более жестких санкций против Российской Федерации за ее действия в украинском государстве.

Туск, после захвата Россией украинского Крыма, также выступил с рядом инициатив, направленных на уменьшение энергетической зависимости Евросоюза от россиян, которые Совет ЕС должен обсудить на своем ближайшем заседании 26-27 июня.