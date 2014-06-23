Туск не отправит Сикорского в отставку из-за скандала с прослушкой

Уволить с занимаемой должности Радослава Сикорского потребовали оппозиционные партии, сообщает ЕвроПравда.

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Сам министр негативно высказался относительно обнародования этих аудиозаписей и поставил под сомнение их достоверность. "Правительство атакуют преступники. Сейчас продолжается расследование относительно несанкционированного прослушивания чиновников. Я верю, что очень скоро следствие докажет недостоверность аудиозаписей и виновные будут обязательно наказаны", - подчеркнул Радослав Сикорский.

В свою очередь шеф-редактор издания Wprost, которое опубликовало эти аудиозаписи, Сильвестр Лятковський не подвергает сомнению подлинность аудиозаписей. В своем блоге он написал, что все голоса правдивые и что редакция взялась за этот материал по профессиональным мотивам. По его мнению журналисты призваны "защищать власть, но показывать где она ошибается и делает зло".

Напомним, что скандал возник 16 июня после обнародования в СМИ телефонных разговоров высокопоставленных политиков. Еженедельник Wprost получил также аудиозапись разговоров высокопоставленных должностных лиц, в частности министра внутренних дел Бартломея Сенкевича и главы Нацбанка Марека Бельки. В ходе этих разговоров чиновники, употребляя ненормативную лексику, обсуждали решение не вполне законными способами как государственных, так и личных вопросов.