Der Spiegel: космические разъяснения Москвы

В статье Бенджамина Биддера под названием «Космические разъяснения Москвы», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, пишется о том, что 21 июля 2014 года у генерал-лейтенанта Андрея Картаполова было важнейшее выступление в жизни: заместитель начальника российского Генштаба в Москве выступал перед прессой, на нем была форма с короткими рукавами, в российской столице было жарко. Четыре дня назад был сбит самолет MH17 над районом боевых действий на востоке Украины. Затем ситуация для Москвы стала опасной: поддерживаемые Россией сепаратисты хвастались выстрелом, неохотно забрали это признание и заявили о заговоре. Тела были странно «бескровные» и, конечно, люди были мертвы уже в течение нескольких дней, утверждал их командир.

Поэтому, Кремль послал генерала армии Картаполова, с двумя возможными вариантами развития событий. Согласно его сведениям, истребитель ВВС Украины приблизился к Боингу. Картаполов говорил о Су-25. На самом деле, истребитель был сконструирован для уничтожения наземных объектов. «Тем не менее, он может поражать объект и на высоте десять километров», сказал генерал-лейтенант.

Доказательств стрельбы ракетой класса «воздух-воздух» у него не было. Но у Картаполова были фотографии со спутника. Они должны были убедить мир в правильности московского варианта Б: пассажирский самолет мог быть сбит также ПВО Украины. Одна из фотографий показывает тяжелые тучи и лишь небольшой фрагмент земли.

Теперь фотографии разоблачили генерал-лейтенанта, как лжеца. По данным следственной группы Bellingcat, снимки были сфабрикованы. На фотографиях неправильная дата, и они «были изменены с помощью программы Adobe Photoshop CS5».

Таким нелепым теперь кажется искажение фактов: тогда они – как и другие российские маневры для отвлечения внимания – имели огромную силу: соответствующим сообщением англоязычного канала «Russia Today» на Facebook поделились почти 40 000 раз, и более 5 000 раз в Twitter.

Грубо подделанная фотография из Google Maps

И так дело обстоит со многими дымовыми гранатами, которые подожгла Россия в течение последних десяти месяцев. Документы, как правило, отсутствуют или оказываются подделками. Стратегия: в водовороте спекуляций должно исчезнуть все, что могло бы доказать вину вооружаемых Россией сепаратистов или даже российских армейских служащих. Примеры:

Самолет MH17 почти не разрушен, сообщали российские СМИ, якобы размещенный в Украине испанский авиадиспетчер подтвердил то, что самолет сбил украинский истребитель. «Если власти в Киеве хотят сказать правду: было зафиксировано, что за несколько минут до этого два истребителя прошли очень близко к самолету», написал в Twitter @spainbuca. Аккаунт оказался фальшивкой. В украинской диспетчерской службе не было ни одного испанца.

ИА Интерфакс цитирует неназванных инсайдеров. Они якобы знали, что MH17 был сбит только по ошибке украинцев. Настоящей целью был самолет президента Владимира Путина.

Большое внимание регулярно уделялось сообщениям из немецких источников. Так таблоид «Московский комсомолец» сообщил о «сенсационной новости, которая пришла оттуда, откуда ее не ждали: из немецкого Бундестага». Германия может доказать, что MH17 не был сбит сепаратистским Буком, а украинской батареей SA-3.

В докладе говорится об ответе федерального правительства на просьбу депутатов от партии «левых». Тем не менее, в документе речь идет только о разведывательных самолетах Awacs, которые уловили сигналы украинской SA-3 задолго до выстрела. Пропагандистскую статью до сих пор онлайн прочли более 630 000 человек.

Также на зарубежном канале «Russia Today» данные из Германии в большом почете. Канал представил человека по имени Питер Хайсенко, как главного свидетеля утверждения, что MH17 был сбит украинским истребителем.

Государственный «Первый канал» хвастался «уникальным снимком», сделанным якобы «западным спутником-шпионом». Фотография должна показывать атаку украинского боевого самолета МиГ на MH17.

Прежде всего, невероятно то, как грубо было подделано изображение. Снимок был взят из Google Maps. Боинг был скопирован с изображения, которое есть в сети. Российские блоггеры разобрали телевизионное сообщение. Первый канал по-прежнему демонстрирует его на своем сайте без исправлений.

«Космические разъяснения»

Последний маневр Москвы в борьбе за правильность интерпретации выстрела в Boeing 777 был примерно в начале мая. Тогда критикующая Кремль «Новая газета» практически без комментариев опубликовала «доклад экспертов», который якобы сделан российскими военными инженерами. Целью документа, по-видимому, было покончить со все более ненадежными спекуляциями о предполагаемом нападении другого самолета. Анализ в деталях показывает, что атака могла исходить только от ракеты «Бук».

В докладе в то же время подчеркивается новая линия обороны, с которой Москва хотела отступить: выстрел был из Бука, но со стороны украинцев. Чтобы доказать это, авторы опирались на информацию из «космических разъяснений» Москвы.

Это были те же поддельные снимки со спутника, которые 21 июля в Москве представил генерал-лейтенант Картаполов.