ЕС обновит политику Восточного партнерства из-за попытки России поделить мир

Об этом в рамках 8-го Киевского форума по безопасности сказал сопредседатель комитета Европейского парламента по сотрудничеству с Украиной Андрей Пленкович, передает корреспондент УНИАН.

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"Политика Евросоюза достаточно четкая. Она базируется на непризнании аннексии Крыма, и то же касается Донецка и Луганска. Там продолжается конфликт, но тот факт, что Крым был незаконно аннексирован, четко свидетельствует о нашей позиции. Мы приняли санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма. Здесь есть два аспекта, политика сфер влияния в 2015 году абсолютно неприемлема", - подчеркнул Андрей Пленкович.

Вместе с тем он отметил, что "активные или замороженные конфликты с Россией - это то, что заставляет Евросоюз пересматривать свою стратегию безопасности, выстраивать общую стратегию безопасности, и скоро будет представлена пересмотренная политика Восточного партнерства и политика добрососедства ЕС".

Андрей Пленкович не согласен с утверждениями многих людей на Западе, что Крым, "извините, это уже прошлое, это уже сделано, и тут ничего нельзя вернуть". По его словам, решение проблемы с Крымом требует времени, и наступит время, когда Россия изменится и вынуждена будет жить по международным правилам.

Кроме того, говоря о ситуации на Донбассе, евродепутат отметил, что "вы, защищая вашу страну, должны мирным путем реинтегрировать ваши территории, и в этом случае, я убежден, что ряд международных институтов может прийти вам на помощь". Андрей Пленкович отметил, что опыт Евросоюза, ОБСЕ, ООН может помочь Украине в имплементации Минских соглашений.

Депутат Европарламента отметил, что для мирного урегулирования важно иметь легитимную власть на Донбассе, но для этого нужна решительная политическая воля всех сторон, чтобы найти пути, каким образом процесс децентрализации можно было бы внедрить в жизнь.