Миссия ОБСЕ зафиксировала возобновление активных обстрелов в Широкино

Об этом заявил заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

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"После двух спокойных дней 22 и 23 мая уже 24 мая возобновились активные обстрелы, в том числе с использованием минометов крупного калибра и другого вооружения. В течение одного часа мы зарегистрировали более сотни входных и выходных взрывов. Это были выстрелы из минометов, противовоздушных и тяжелых пулеметов", - сказал он.

По словам Александра Хуга, это свидетельствует, в частности о том, насколько непредсказуемой является ситуация, даже при договоренностях о режиме прекращения огня.