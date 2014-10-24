В Европарламенте создадут Комитет ассоциации с Украиной

Об этом в эксклюзивном интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил депутат Европейского парламента, глава Комитета парламентского сотрудничества (КПС) между Украиной и ЕС Андрей Пленкович (представитель Европейской народной партии).

„После начала временного применения Соглашения об ассоциации с 1 ноября 2014 года мы официально учредим парламентский Комитет ассоциации (ПКА), что даст дополнительный импульс отношениям между Европейским парламентом и Верховной Радой. Я считаю, что мы должны воспользоваться возможностями, которые предоставляются Соглашением об ассоциации, чтобы углубить парламентское измерение отношений между Украиной и ЕС и составить четкую и амбициозную рабочую программу”, - сказал он.

Читайте такжеСаммит лидеров ЕС: Россия должна взять на себя ответственность за выполнение Минских соглашенийГоворя о своей деятельности на посту главы КПС, Пленкович заявил, что его политическая цель заключается в том, чтобы активно содействовать Украине „в достижении существенного прогресса в проведении комплексных реформ, которые ведут к Европейскому Союзу”. „Одной из задач КПС будет внимательно следить за выполнением Соглашения и предоставлять своевременные и конкретные рекомендации Совету ассоциации”, - отметил европейский политик.

Отвечая на вопрос о перспективах работы между парламентами, Пленкович сказал, что видит этот политический диалог как „интенсивный и открытый обмен мнениями, направленный на достижение общих целей для Украины и ЕС”. „Делегация Европарламента будет заседать на ежемесячной основе, чтобы тесно и постоянно отслеживать развитие отношений Украина-ЕС. Мы будем вносить политический вклад в резолюции, которые принимаются на пленарных заседаниях и участвовать в дебатах, организованных другими парламентскими комитетами”, - наметил он план работы.

По словам политика, Комитет также собирается вместе с коллегами в Верховной Раде следить за выполнением Повестки дня ассоциации и сопровождать процесс адаптации европейских стандартов в Украине. „Наша цель заключается в том, чтобы использовать ПКА для обсуждения всех аспектов политической, экономической и отраслевой реформ. Делегация Европарламента имеет амбиции усилить отношения между ЕС и Украиной и увеличить видимость ЕС в Украине”, - подчеркнул Пленкович.

Говоря о повестке дня и приоритеты работы, депутат ЕП отметил, что они будут согласованы совместно с новой украинской делегацией, которая будет создана после парламентских выборов. „Я считаю, что мы должны безотлагательно провести первое заседание Комитета парламентского сотрудничества, чтобы начать реализацию положений Соглашения об ассоциации. На нашей первой рабочей встрече в октябре мы подтвердили нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе Крыма, который был незаконно аннексирован Россией, что является грубым нарушением международного права. В наши приоритеты также будут входить надзор за процессом реформ и гармонизацией украинского законодательства с законодательством Европейского Союза”, - перечислил он направления деятельности.

Полный текст интервью с Пленковичем (укр.)