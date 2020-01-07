Прорыв оппозиции: Гуайдо принес присягу в парламенте Венесуэлы (видео)

Когда представители оппозиции прорвались в здание парламента, в зале заседаний начались перебои с электричеством.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во вторник, 7 января, на трибуне президиума в зале заседаний Национальной ассамблеи Венесуэлы принес присягу после объявления себя председателем парламента.

Соответствующие кадры продемонстрированы в эфире телеканала VPI.

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В зале заседаний наблюдались перебои с электричеством, поэтому сторонникам оппозиционера пришлось подсвечивать трибуну при помощи мобильных телефонов.

Депутат Луис Парра, ранее объявивший себя главой Национальной ассамблеи, удалился из здания парламента. Также сообщается о четверых раненых депутатах при столкновениях с правоохранителями во время прорыва оппозиции в парламент.

Как сообщал УНИАН, 5 января правительство Венесуэлы объявило бывшего члена партии "За справедливость" Луиса Парра, который является главным политическим оппонентом Гуайдо, новым главой парламента. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было кворума. Гуайдо в свою очередь обвинил власти в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа. Кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167.