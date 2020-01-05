В Венесуэле объявили нового главу парламента, оппозиция назвала это переворотом

Некоторые депутаты не смогли попасть на заседание парламента из-за баррикад в центре Каракаса, которые установили силы безопасности страны.

Правительство Венесуэлы объявило бывшего члена партии "За справедливость" Луиса Парра новым главой парламента.

Оппозиционные депутаты ожидали переизбрать Хуана Гуайдо, который был в должности с января 2019 года, передает Громадське со ссылкой на Reuters

Некоторые депутаты не смогли попасть на заседание парламента из-за баррикад в центре Каракаса, которые установили силы безопасности страны.

Представители оппозиции заявили, что в Венесуэле провели парламентский переворот. В пресс-службе Гуайдо назвали избрание нового главы парламента незаконным.

Новый глава парламента Луис Парра был исключен из партии "За справедливость" из-за обвинений в коррупции, которые он отрицает.

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Напомним, Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис. Гиперинфляция, девальвация национальной валюты, дефицит товаров первой необходимости, нехватка лекарств привели к тому, что граждане этого государства массово покидают страну.

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы президента, на которых действующий президент Николас Мадуро одержал победу, однако парламент признал переизбрание Мадуро на пост главы государства неконституционным.

23 января в Каракасе прошел многотысячный митинг против Мадуро. Во время него глава парламента Венесуэлы, лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо новым временным президентом. Также о поддержке Гуайдо, кроме США, заявили Франция, Великобритания, Испания, Дания, Австрия, Швеция, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Грузия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор и Израиль. В то же время, Мадуро поддерживают Куба, Боливия, Турция, Россия и Мексика. Украина также выразила свою позицию относительно политического кризиса в Венесуэле.

В ответ на решение Трампа Мадуро объявил о расторжении дипломатических отношений с США. Мадуро также отверг ультиматум ряда европейских стран.

Ситуация в Венесуэле обострилась в конце апреля, когда Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению режима президента Николаса Мадуро и заявил, что венесуэльская армия перешла на его сторону. В тот же день в Венесуэле прошли массовые протесты. В результате столкновений с полицией пострадали более 50 человек.