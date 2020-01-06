Washington Post: Украина демонстрирует хорошие результаты, несмотря на презрение Трампа

Впервые Киев делает все, о чем его годами просил Вашингтон, но это произошло в момент похолодания в американо-украинских отношениях.

Президент Украины Владимир Зеленский получил очередную пощечину от администрации Дональда Трампа на прошлой неделе, когда Госсекретарь Майк Помпео отменил запланированный визит в Киев. Хоть у главного американского дипломата была уважительная причина, а именно обострение кризиса в отношениях с Ираном, у Зеленского все равно есть причины обижаться.

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Плохое отношение Вашингтона, которое началось со дня его инаугурации в мае, остается без изменений даже после разоблачения схемы Трампа по вымогательству украинского вмешательства в выборы в 2020 году. Об этом пишет Washington Post.

Но, как не странно, есть хорошие новости. Несмотря на все оскорбления со стороны Белого дома и тот факт, что он занял свою должность как политический новичок в одной из наиболее проблемных стран Европы, правительство Зеленского демонстрирует чрезвычайный, а при нынешних обстоятельствах даже сказочный успех. Экономика на подъеме. Экспорт и внутренний рост подскочили, инфляция сократилась. Зарплаты в Украине увеличились примерно на 10% за прошлый год. Как заметил Джеймс Брук из Ukraine Business News, украинская валюта дорожает быстрее, чем любая другая в мире.

МВФ предварительно согласовал новый пакет помощи, что может оживить иностранное инвестирование. Ключевые антикоррупционные мероприятия прошли одобрение в парламенте. А крупные экономические реформы включительно с приватизацией 500 государственных компаний и либерализацией продажи земли на подходе. На прошлой неделе украинское телевидение было заполнено кадрами драматического воссоединения семей, когда узники войны, которых схватила Россия и ее марионетки на Донбассе, вернулись домой. Войска по обе стороны фронта отошли от линии разграничения. Между тем, Россия согласилась заплатить Украине 7 миллиардов долларов в течение следующих 5 лет за транзит газа через ее территорию, а также 2,9 миллиарда, чтобы уладить предыдущие споры.

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Издание замечает, что желание Владимира Путина подчинить себе Украину остаются неизменными. Однако, несмотря на свою неопытность, Зеленский доказал, что он не станет легкой добычей для Кремля. На встрече с Путиным в Париже в прошлом месяце канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали к обсуждению длительного мира на Востоке Украины. Со своей стороны, Зеленский изо всех сил отстаивал украинские "красные линии", такие как восстановление контроля над границей с Россией.

"Даже самые большие критики Зеленского были успокоены", - сказал аналитик Владимир Сокор.

Десятилетиями различные администрации США пытались подтолкнуть украинских президентов именно к такой активной работе. Однако, теперь, когда Зеленский делает фактически все, о чем Госдепартамент когда-то мечтал, в Киеве установился американский вакуум. Временный посол Уильям Тейлор покинул свой пост на прошлой неделе после того, как дал показания о давлении Трампа на Зеленского. Ни один дипломат США не заменил его. Так же до сих пор не нашлось никого, кто взял бы на себя работу специального представителя США в Украине Курта Волкера, который тоже ушел в отставку и дал показания в Конгрессе. Помпео теперь отменил два визита за последние два месяца.

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Зато наиболее влиятельным американцем, который уделяет внимание Украине, стал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани. В Киеве он объединился с наиболее лояльными к Путину и настроенными против Зеленского политиками, а также с наиболее коррумпированными олигархами. Он до сих пор пытается собрать грязь на Джо Байдена. Тем временем Трамп продолжает повторять российскую пропаганду о якобы украинском вмешательстве в выборы в 2016 году.

Тем временем, Зеленский, который все еще хочет встретиться с президентом США в Белом доме, до сих пор ждет объявления конкретной даты.

"Трудно не сделать вывод, что администрация Трампа не в восторге от появления наконец компетентного президента в Украине", - говорится в статье.