"Евролевые" не слышали о приписанных им планах закупок памятников Ленину

Об этом говорится в ответе пресс-службы партии на запрос УНИАН.

"Мы не знаем об Анне Кёльманн и она не представляет партию Европейские Левые. Данная информация (о сборе средств на памятники - ред.) не соответствует действительности", - сказано в ответе.

Ранее агентство golos.ua и ряд российских СМИ сообщили, что представитель "Евролевых" Анна Кёльман собирает средства, чтобы спасать из Украины подлежащие демонтажу памятники Владимиру Ленину.

Читайте такжеСМИ: Украине предлагают экспортировать памятники Ленину"Если новой власти в Украине не нужно ее прошлое – каким бы оно ни было в Советском Союзе, значит, ей не нужно будущее в Европейском Союзе. Мы добьемся своего и обязательно спасем хотя бы часть мирового наследия, попавшего в руки вандалов", - якобы сказала женщина.

Напомним, по данным Института национальной памяти, по состоянию на конец 2014 года в Украине были демонтированы более 500 памятников Ленину, более 1700 оставались на своих местах.

Справка. Партия "Евролевых" объединяет десятки партий-членов из стран ЕС, представлена в национальных парламентах нескольких стран и Европарламенте.