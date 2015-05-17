Более 20 тысяч демонстрантов требуют отставки правительства в Македонии (фото)

Более 20 тысяч демонстрантов требуют отставки правительства в Македонии.

Как передает Немецкая волна, демонстранты собрались в центре столицы Скопье с требованием отставки действующего премьер-министра Николы Груевского и всего его кабинета.

К участию в акции призвали граждан как оппозиционные политические силы, так и различные студенческие организации, а также представители гражданского общества.

Оппозиция во главе с лидером Социал-демократического союза Македонии Зораном Заевым забрасывает действующему главе правительства коррупцию, авторитарный стиль правления и неправомерный шпионаж за более чем 20 тысячами граждан, отмечает AFP.

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Сам Груевский в субботу, 16 мая, в интервью македонскому телеканалу Sitel заявил, что не собирается уходить в отставку или давать согласие на формирование переходного правительства технократов и готовиться к внеочередным выборам. Кроме этого, он забросил лидеру оппозиции Заеву финансирование со стороны иностранных спецслужб. На вечер понедельника, 18 мая, власти объявили акцию своих сторонников в Скопье.

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На акции протеста оппозиции в воскресенье, кроме македонских государственных флагов, были видны также албанские флаги.

Как сообщалось, на прошлой неделе в городе Куманово на севере Македонии произошли столкновения между полицией и группой этнических албанцев, которую власти назвали вооруженными ”террористическими группировками”. Во время столкновений погибли по меньшей мере 22 человека - 8 полицейских и 14 демонстрантов. Около четверти из более двух миллионов населения Македонии являются этническими албанцами.