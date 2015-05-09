Македонская полиция ведет бои с неизвестными диверсантами на бронетехнике

Группа попала в Македонию из соседней страны, которая пока не называется. Ее целью были нападения на госучреждения, сказал представитель ведомства Иво Котевски, которого цитирует русская служба Би-Би-Си.

Атакующие использовали бронетехнику, автоматическое оружие и взрывчатку. Четыре полицейских серьезно ранены в ходе нападения.

Часть города Куманово сейчас оцеплена полицией.

Местная пресса пишет, что группировка из более 10 человек несколько дней назад пересекла государственную границу Македонии, сообщает Евроньюс. Также журналисты сообщают о 15 раненых правоохранителей, по неподтвержденным данным, один человек погиб.

Власти считают, что за нападением стоят косовские албанцы, которые хотят дестабилизировать ситуацию в стране. В прошлом месяце несколько вооруженных людей в форме Армии освобождения Косово, которая уже прекратила свое существование, захватили в заложники полицейских.

30% населения Македонии - этнические албанцы. Некоторые из них жалуются на притеснения со стороны славянского большинства.