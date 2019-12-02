В Индии четверо молодчиков изнасиловали, убили и сожгли девушку: в стране протесты

Обугленное тело девушки нашел местный житель ранним утром 28 ноября.

Четверо мужчин в возрасте от 20 до 26 лет изнасиловали 26-летнюю девушку-ветеринара в индийском городе Хайдарабад. Насильники убили жертву и сожгли ее в грузовике.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте такжеВ США шериф на Хеллоуин предупредил детей, где живут педофилы: на него подали в судПо данным издания, вечером 27 ноября девушка оставила свой скутер на парковке и ушла. Один из мужчин (он был пьян) предложил друзьям изнасиловать ее. Для этого они прокололи колеса скутера, а когда девушка вернулась, предложили ей помощь. В итоге вместо помощи они схватили жертву и изнасиловали в заброшенном месте неподалеку. Чтобы она не кричала, мужчины ее задушили.

Затем преступники положили тело в грузовик, заехали под мост и там подожгли машину. Обугленное тело девушки нашел местный житель ранним утром 28 ноября. Он пришел к месту преступления, заметив дым.

Перед нападением девушка-ветеринар позвонила домой и сказала семье, что ее скутер сломан, она застряла в пути и боится. Когда она не вернулась спустя несколько часов, родственники забеспокоились и обратились в полицию, но там не поспешили искать пропавшую – спросили у матери девушки, не загуляла ли их дочь с каким-либо парнем.

В итоге искать пропавшую начали спустя шесть часов после заявления родственников. За это промедление троих полицейских в итоге уволили с работы. Все четверо подозреваемых в изнасиловании и убийстве задержаны.

Из-за случившегося в Индии начались протесты – сотни женщин вышли на улицы со свечами и призвали следствие к справедливому расследованию. Преступление сравнили с жестоким групповым изнасилованием девушки-студентки в 2012 году, после которого жертва умерла в больнице.

Ранее УНИАН сообщал, как корейский музыкант сознался в групповых изнасилованиях пьяных женщин.