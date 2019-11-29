Корейский музыкант сознался в групповых изнасилованиях пьяных женщин (видео)
18:52, 29 ноября 2019Звезды
174 0
Певец раскаялся в содеянном и ушел из музыки.
Популярные корейские музыканты принимали участие в групповых изнасилованиях пьяных женщин
Известный в Южной Корее поп-музыкант Чон Джун Ена признался, что вместе с другим известным певцом Чхве Джон Хуна принимал участие в групповых изнасилованиях.
Читайте также"Вытащил свой...": рэперша Cardi B рассказала, как ее домогался фотограф известного глянцаОб этом говорится сюжете ТСН.
Отмечается, что по данным следствия, жертвами становились пьяные женщины. Чон Джун Ена снимал все на видео и выкладывал в закрытую группу в интернете.
Добавляется, что в содеянном певец раскаялся и ушел из музыки.
Ранее УНИАН сообщал, что в течение месяца в Южной Корее нашли мертвыми двух певиц.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter