Корейский музыкант сознался в групповых изнасилованиях пьяных женщин (видео)

Певец раскаялся в содеянном и ушел из музыки.

Известный в Южной Корее поп-музыкант Чон Джун Ена признался, что вместе с другим известным певцом Чхве Джон Хуна принимал участие в групповых изнасилованиях.

Читайте также"Вытащил свой...": рэперша Cardi B рассказала, как ее домогался фотограф известного глянцаОб этом говорится сюжете ТСН.

Отмечается, что по данным следствия, жертвами становились пьяные женщины. Чон Джун Ена снимал все на видео и выкладывал в закрытую группу в интернете.

Добавляется, что в содеянном певец раскаялся и ушел из музыки.

Ранее УНИАН сообщал, что в течение месяца в Южной Корее нашли мертвыми двух певиц.