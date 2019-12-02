Более ста членов группировки ИГИЛ сдались правительству Афганистана

Согласно заявлению армии Афганистана, среди тех, кто сдался - 49 боевиков "ИГ", 21 женщина и 43 ребенка.

113 членов экстремистской группировки "Исламское государство" сдались правительству Афганистана 1 декабря в районе Ачин провинции Нангархар.

Об этом сообщили представители вооруженных сил страны, сообщает местная служба Радио Свобода.

Согласно заявлению 201-го корпуса Национальной армии Афганистана, среди тех, кто сдался - 49 боевиков "ИГ", 21 женщина и 43 ребенка.

Военные также утверждают, что члены "Исламского государства" сдали представителям служб безопасности 35 единиц оружия.

Десятки представителей группировки и их семьи жили в районы Шинвари и других районах провинции Нангархар с того времени, как "ИГ" заявила о своем присутствии в Афганистане в 2014 году.

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Боевики "Исламского государства" воевали как с правительственными войсками, так и с другой группировкой "Талибан", а также взяли на себя ответственность за ряд нападений на гражданских лиц в этой стране.

Как заявил во время визита в Нанґархару 19 ноября президент Афганистана Ашраф Гани, "ИГ" потерпела поражение в этом регионе.

В течение последних месяцев афганское правительство осуществило несколько операций против экстремистов "Исламского государства" в районе Ачин. По словам чиновников, это наступление формально завершилось 30 ноября.

По данным властей Афганистана, с момента начала борьбы с "Исламским государством" более тысячи ее представителей вместе и их родственников добровольно сдались.