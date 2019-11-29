Трамп заявил о желании «Талибана» заключить мирное соглашение

Глава США рассказал о возобновлении переговоров с талибами во время своей встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Афганистан заявил о желании радикального движения «Талибан» заключить мирное соглашение с Вашингтоном.

Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

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Глава США также рассказал о возобновлении переговоров с талибами во время своей встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Трамп отметил, что ранее, в сентябре текущего года, Соединенные штаты были близки к заключению мирного соглашения с радикалами, однако теракт в Кабуле, в котором погиб американский военнослужащий, стал причиной отказа от сделки.