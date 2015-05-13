НАТО сохранит присутствие в Афганистане до осени - Столтенберг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в рамках заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО.

"Сегодня мы пришли к соглашению, что мы будем сохранять наше присутствие в Афганистане даже после окончания нашей текущей миссии под названием "Решительная поддержка". И как и наша действующая миссия и наша военная операция до этого, наше будущее присутствие будет возглавляться гражданскими лицами", - рассказал Столтенберг.

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По его словам, будущая миссия также будет иметь военный компонент.

"Мы поручили гражданскому и военному руководству НАТО к осени разработать план для продолжения этого присутствия НАТО", - сказал Столтенберг.

Также он добавил, что в этой связи цель НАТО заключается в предоставлении советов и проведении тренингов для представителей афганских институтов безопасности, чтобы помочь этим организациям стать более самодостаточными.