Генсек НАТО призвал Россию вывести свои войска с востока Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает Россию прекратить поддержку сепаратистов на Донбассе и вывести российские войска с востока Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал журналистам перед открытием заседания министров иностранных дел стран-членов Организации североатлантического договора (НАТО).

Генеральный секретарь напомнил, что Россия несет ответственность за агрессивные действия в Украине.

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Говоря об Украине, Столтенберг отметил, что во время заседания глав МИД стран-членов НАТО в Анталии главный сигнал относительно Украины заключается в том, что Минские договоренности должны быть имплементированы полностью.

"Режим прекращения огня должен соблюдаться, тяжелое вооружение должно быть отведено, и мы призываем Россию прекратить поддерживать сепаратистов и вывести все свои войска из восточной Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь отметил, что "действия говорят громче, чем слова".

Таким образом он объяснил, что пришла пора для действий и необходимости срочно полностью имплементировать Минские соглашения.