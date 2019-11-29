Time: В Украине нашлись желающие переложить вмешательство в выборы США с России на свою страну

Пророссийские политики в Киеве подхватили призывы окружения Трампа расследовать якобы украинское вмешательство в американскую избирательную кампанию 2016 года.

В то время как президент Дональд Трамп переживал еще одну тяжелую неделю открытых слушаний по делу об импичменте, его усилия относительно расследований в Украине получили поддержку с неожиданной стороны – от украинских депутатов.

В частности, некоторые политики в Киеве, которые считаются наиболее лояльными к России, перехватили призывы начать расследование против политических соперников Трампа.

По меньшей мере трое украинских депутатов включительно с сопредседателем крупнейшей пророссийской партии в Украине повторили журналистам Time призывы открыть расследования, которые президент США потребовал от украинской стороны. Первое из них касается украинского бизнеса сына Джо Байдена, а второе – вмешательства Украины в американские выборы в 2016 году с целью помочь Хиллари Клинтон заполучить президентство.

«Нам действительно нужно внести ясность в это», - сказал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко, чья политическая сила продвигает установление тесной связи между Киевом и Москвой.

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«Это произошло у нас перед глазами, когда украинские политики пытались вмешиваться и давали свои оценки выборам в Америке. Это было. Мы все видели», - добавил Бойко.

Обвинения против Украины постоянно звучали во время слушаний по делу об импичменте на прошлой неделе. Член палаты представителей республиканец Дэвид Нунес говорил об этом во время вступительной речи в среду.

«Демократы были соучастниками украинского вмешательства в выборы. И они защищают Хантера Байдена, который получил хорошо оплачиваемую должность в коррумпированной украинской компании тогда же, когда его отец был вице-президентом», - сказал республиканец.

На следующий же день аналогичные обвинения начали звучать от членов партии Бойко. Издание пишет, что их вступление в этот спор поднимает особое беспокойство среди украинских лидеров, которые боятся, что Владимир Путин через своих союзников в Киеве может преследовать несколько целей одновременно. Он может отвлекать внимание от вмешательства России в американские выборы, ослаблять союз между США и Украиной, а также поддерживать республиканские атаки против политических соперников Трампа.

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«Для этой пророссийской партии первоочередная задача – это создать раскол между США и Украиной», - сказал Time украинский депутат от правящей партии Богдан Яременко.

«Мы не знаем, эта партия полностью встроенная в российскую внешнюю политику, или только координирует свои действия с ними. Но мы не сомневаемся, что партия связана с Россией», - добавил он.

Призывы начать расследование повторили еще два депутата от партии Бойко: Олег Волошин, ранее работавший в украинском посольстве в Москве, и давний защитник российских интересов в Украине Нестор Шуфрич. В интервью Time Волошин повторил республиканскую риторику о том, что Клинтон в 2016 году получила помощь от украинского правительства.

«Это было вмешательство в выборы, чистое и простое. Когда либеральные СМИ говорят мне, что это теория заговора, я говорю: «Откуда вы знаете?». Не было никакого расследования. Без расследования как можно сказать, что Петр Порошенко не помогал Клинтон? Я знаю, что он помогал», - сказал Волошин.

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Нынешние и бывшие советники Порошенко, который был президентом с 2014 года до мая, много раз отвергали такие обвинения как абсурд. Они также предостерегали, что на фоне желания Трампа баллотироваться в 2020 году Россия может попытаться использовать союзников в Украине, чтобы подорвать позиции оппонентов американского президента.

«Через своих марионеток в Украине Россия делает все, что только может, чтобы сохранять внимание на этом скандале», - сказал Time Константин Елисеев, который был главным внешнеполитическим советником Порошенко.

«До ноября следующего года этот вопрос будет доминировать в отношениях между США и Украиной. И это будет играть на руку России», - добавил он.

Бывший посол США В Украине Мари Йованович высказала аналогичное беспокойство во время своих показаний в деле об импичменте. С того времени, как разведывательные управления США разоблачили попытки Кремля помочь кампании Трампа, президент России Владимир Путин постоянно пытается переложить все обвинения на Украину.

«Это классический ход для офицера разведки: попытаться отмыться и создать альтернативную историю, которую могут подхватить и придать ей определенной достоверности», - сказала Йованович, имея в виду Путина.