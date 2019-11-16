"Скрытая угроза": Йованович рассказала, как воспринимает заявления Трампа относительно нее

Йованович назвала запугиванием твиты Трампа во время слушаний в Конгрессе.

Экс-посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что слова, сказанные о ней американским президентом Дональдом Трампом в телефонном разговоре с главой Украинского государства Владимиром Зеленским 25 июля, она восприняла как «скрытую угрозу».

Об этом Йованович заявила во время открытых слушаний в Конгрессе в деле по импичменту президента США, пишет Громадське.

На вопрос юриста Белого дома Дэниэла Голдман, представляющего интересы Демократической партии в слушаниях, по словам Трампа: «Ей [Мари Йованович] еще предстоит многое пережить», экс-посол сказала, что она была «шокирована и опустошена», когда прочитала их в стенограмме телефонного разговора.

Позже демократ Адам Шиф, глава Комитета по вопросам разведки Палаты представителей, который и ведет слушания по делу импичмента, зачитал ей твит Дональда Трампа, который он написал в начале сегодняшних слушаний.

«Куда бы Мари Йованович не пошла, все становилось плохо. Она начала с Сомали, и что там случилось? А теперь перенесемся в Украину, новоизбранный президент которой неодобрительно о ней отзывался во втором телефонном разговоре со мной. Президент США имеет полное право назначать послов», — написал Трамп.

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Йованович начала свою дипломатическую карьеру 33 года назад в Могадишо, столице африканского государства Сомали.

«Сейчас президент нападает на Вас в реальном времени. Какое влияние, по Вашему мнению, это может иметь на других свидетелей и разоблачение преступных действий?», — спросил Йованович Адам Шиф.

«Это очень угрожающе», — ответила дипломат.

31 октября Палата представителей США проголосовала за резолюцию, которая переводит расследование импичмента Трампа в публичную плоскость. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент уже дали публичные показания 13 ноября.