New York Times: Помпео хочет расследовать вмешательство Украины в выборы США

Таким образом, Госсекретарь противоречит утверждению не только многих американских чиновников, но и своим собственным словам.

Госсекретарь США Майк Помпео допустил что нужно провести расследование против Украины из-за подозрений относительно ее вмешательства в американские выборы в 2016 году. Эту теорию заговора активно продвигал президент Дональд Трамп. А свидетели в деле об импичменте объясняли, что ее придумали и распространили спецслужбы России.

Как пишет New York Times, свое мнение относительно Украины Помпео высказал во время пресс-конференции, когда его спросили об обвинениях против Киева, которые некоторые лояльные к Трампу республиканцы высказали в ходе процесса импичмента.

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«Когда бы не появилась информация, которая указывает на вмешательство любой страны в американские выборы, мы не просто имеем право, а должны убедиться, что пресекли это», - сказал Помпео, не называя прямо Украину.

Он добавил, что даже предположение о вмешательстве нужно расследовать. Помпео вспомнил, что когда возглавлял ЦРУ, его ведомство «использовало каждый инструмент американской власти», чтобы разобраться с попытками многих стран и групп «подорвать американскую демократию». Хотя он так и не назвал четко, о каких именно странах и группах идет речь.

Издание пишет, что нынешние комментарии Помпео противоречат его собственным словам за 2017 год. Тогда он поддерживал утверждения спецслужб США, что именно Россия провела тайные операции по похищению и распространению документов Демократической партии. Именно она распространяла фальшивые «новости», чтобы помочь Дональду Трампу победить Хиллари Клинтон. Россия отрицает вмешательство.

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Свидетели, выступая перед Комитетом Палаты представителей по вопросам разведки, уверяли, что теория об украинском вмешательстве в выборы – это выдумка России.

«Это фальшивая история, которую придумали и пропагандировали российские спецслужбы», - сказала бывший аналитик разведки США Фиона Хилл, работавшая в Белом доме на должности главного эксперта по вопросам России.

Она добавила, что бывший министр внутренних дел Том Боссет пытался избавить Трампа иллюзий относительно вмешательства Украины в выборы еще в начале его президентства. В сентябре Боссет назвал эту историю «совершенно развенчанной» теорией заговора.