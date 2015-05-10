Путин заявляет, что его не расстроило отсутствие мировых лидеров на параде в Москве

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что его не огорчило отсутствие лидеров западных стран на военном параде ко Дню Победы в Москве.

В интервью на телеканале "Россия 1" глава РФ поделился своими впечатлениями о мероприятиях, передает ТСН.

"Меня радует, что в мире отмечают День Победы над нацизмом. Мне кажется, что где бы люди это не делали, если они искренне радуются - это уже хорошо", - заявил Путин.

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Примечательно, что московский парад, посвященный 70-летию Победы, посетили лидеры Китая, Кубы, Чехии, Словакии, Македонии, Палестины, ЮАР, Боснии и Герцеговины, Сербии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Кипра, Монголии и Индии.

При этом, на мероприятие не приехали лидеры стран Европы, в частности канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.