МИД Сербии рекомендовал отказаться от участия своих военных в параде в Москве
Президент Сербии Томислав Николич не принял во внимание замечание МИД касательно участия сербских военных в параде 9 мая в Москве.
Сербский МИД рекомендовал президенту страны Николичу отказаться от участия армии в торжественных мероприятиях в России, и включить в состав официальной делегации ветеранов Второй мировой войны, - передает Тиждень.ua со ссылкой на издание Blic.
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Однако, Томислав Николич принял решение отправить в Москву 75 солдат, большинство из которых относятся к элитным подразделениям.
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Отмечается, что участие военнослужащих Сербии в параде в Москве вызвало неоднозначную реакцию в стране на фоне намерений Сербии стать членом ЕС.
Сам министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич намерен посетить 9 мая Киев для участия в церемонии, посвященой Дню Победы.
Ранее сообщалось, что президент Кубы Рауль Кастро прибыл с визитом в Москву, во время которого он посетит парад к Дню Победы 9 мая и встретится с представителями российских властей.