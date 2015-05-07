МИД Сербии рекомендовал отказаться от участия своих военных в параде в Москве

Сербский МИД рекомендовал президенту страны Николичу отказаться от участия армии в торжественных мероприятиях в России, и включить в состав официальной делегации ветеранов Второй мировой войны, - передает Тиждень.ua со ссылкой на издание Blic.

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Однако, Томислав Николич принял решение отправить в Москву 75 солдат, большинство из которых относятся к элитным подразделениям.

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Отмечается, что участие военнослужащих Сербии в параде в Москве вызвало неоднозначную реакцию в стране на фоне намерений Сербии стать членом ЕС.

Сам министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич намерен посетить 9 мая Киев для участия в церемонии, посвященой Дню Победы.

Ранее сообщалось, что президент Кубы Рауль Кастро прибыл с визитом в Москву, во время которого он посетит парад к Дню Победы 9 мая и встретится с представителями российских властей.