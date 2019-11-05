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В Мексике жестоко расправились с семьей мормонов: погибли девять человек (видео)

18:00, 05 ноября 2019
Мир
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Нападавшие обстреляли три автомобиля сообщества  / скриншот

Об этом сообщает CNN.

Читайте такжеНе построил дорогу: в Мексике люди привязали мэра к пикапу и проволокли по улицам (видео)Отмечается, что члены сообщества мормонов путешествовали на трех автомобилях недалеко от американо-мексиканской границы. Семья ехала из города Бависпе в Ла-Мора.

По предварительным данным, они подверглись нападению со стороны преступной группировки между штатами Сонора и Чиуауа.

Родственник погибших рассказал, что неизвестные обстреляли три машины, в результате чего погибли три женщины и шестеро детей, в том числе двое младенцев. Все они с двойным гражданством США и Мексики.

Как ранее сообщал УНИАН, в России военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, в результате чего восемь человек погибли, двое получили ранения.

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Теги: #Мексика