В Мексике жестоко расправились с семьей мормонов: погибли девять человек (видео)

Среди погибших – двое младенцев.

В Мексике неизвестные жестоко растравились с семьей мормонов.

Об этом сообщает CNN.

Читайте такжеНе построил дорогу: в Мексике люди привязали мэра к пикапу и проволокли по улицам (видео)Отмечается, что члены сообщества мормонов путешествовали на трех автомобилях недалеко от американо-мексиканской границы. Семья ехала из города Бависпе в Ла-Мора.

По предварительным данным, они подверглись нападению со стороны преступной группировки между штатами Сонора и Чиуауа.

Родственник погибших рассказал, что неизвестные обстреляли три машины, в результате чего погибли три женщины и шестеро детей, в том числе двое младенцев. Все они с двойным гражданством США и Мексики.

Asi se vive en el Gobierno de @lopezobrador_ Mormones Mexicanos, mujeres y niños inocentes emboscados en la Sierra de Chihuahua son acribillados y quemados vivos por los Carteles que mandan en Mexico! @Javier_Corral@revistaproceso@CarlosLoret@CiroGomezLpic.twitter.com/uQNJYbeO73 — LeBaron (@AlexLebaron1) November 4, 2019

Как ранее сообщал УНИАН, в России военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, в результате чего восемь человек погибли, двое получили ранения.