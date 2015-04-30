Министр юстиции Польши подал в отставку из-за обвинений в незаконном получении разрешения на оружие
В среду вечером министр юстиции Польши Цезарий Грабарчик подал в отставку на фоне обвинений в незаконном получении разрешения на ношение оружия.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал TVN24.
Премьер-министр Польши Ева Копач приняла отставку.
"Министр проинформировал премьера и о причинах, из-за которых уходит в отставку. Он не чувствует себя виноватым и не верит, что сделал что-то неправильно, но принял это решение на благо правительства. Не стоит поднимать бури в медиа и плодить сомнения вокруг министра юстиции", - заявили в пресс-службе правительства.
Читайте такжеВ Грузии правительство подало в отставку - СМИПри этом Грабарчик выступил за скорейшее расследование дела вокруг него.
Неделю назад польские СМИ сообщали о том, что министра юстиции допрашивали в прокуратуре по поводу незаконой выдачи разрешений на ношение оружия Военной комендатурой Лодзя. В частности, есть подозрения, что разрешения выдавались чиновникам без экзаменов.
Грабарчик утверждает, что свое разрешение на ношение оружия он получил законно.