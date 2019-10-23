"Трамп не сделал ничего плохого": Белый дом прокомментировал показания Тейлора о давлении на Украину

В Белом доме назвали расследование относительно импичмента Трампа "дуростью".

Белый дом обвинил конгрессменов от Демократической партии в скоординированной и политически мотивированной кампании против президента США Дональда Трампа, заявив, что американский лидер "не сделал ничего плохого".

Так пресс-секретарь администрации президента США Стефани Гришем отреагировала на показания временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора в Конгрессе, передает ТСН со ссылкой на CNN.

"Президент Трамп не сделал ничего плохого - это скоординированная грязная кампания со стороны левых законодателей и бюрократов, которые ведут войну с Конституцией. Не было никакого quid pro quo (что-то за что-то)", - сказала она.

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В Белом доме назвали расследование относительно импичмента Трампа "дуростью" и отметили, что на нее тратится все больше средств налогоплательщиков.

"Президент Трамп управляет американским народом, обеспечивая более безопасную, более сильную и более безопасную страну - демократам, которые ничего не делают, нужно делать то же самое", - заявила Гришем.

Напомним, временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США заявил, что президент Дональд Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского заявить о начале расследования дела против компании Burisma и вероятного вмешательства Украины в выборы в США 2016 года в обмен на помощь в сфере безопасности.