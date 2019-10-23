Поверенный США в Украине обвинил Трампа в давлении на Зеленского в обмен на военную помощь

Уильям Тейлор подтвердил попытки окружения президента США заставить Украину сделать публичные заявления о ходе расследования "дела Байдена".

Президент США Дональд Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского заявить о начале расследования дела против компании Burisma и вероятного вмешательства Украины в выборы в США 2016 года в обмен на помощь в сфере безопасности.

Об этом рассказал временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Палате представителей, сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

Тейлор, в частности, рассказал о своем телефонном разговоре с послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом в сентябре. Последний рассказал, что Трамп хочет, чтобы Зеленский публично объявил о расследовании дела Burisma и вмешательство в выборы, и от этого зависит, будет ли предоставлена Украине военная помощь, и состоится ли встреча между президентами обеих стран.

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"Во время этого телефонного звонка посол Сондленд сказал мне, что президент Трамп сказал ему, что он хочет, чтобы президент Зеленский заявил публично, что Украина будет расследовать дело Burisma и вероятное вмешательство Украины в выборы в США 2016 года", - говорится в показаниях Тейлора.

Сондланд также сказал Тейлору, что ранее ошибся, заявив украинским чиновникам, что встреча Белого дома с Зеленским "зависит от публичного объявления расследований".

"Посол Сондленд сказал, что на самом деле "все зависело от такого объявления, включая помощь с безопасности", - сказал дипломат.

В своих показаниях Уильям Тейлор рассказал, что бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выражал обеспокоенность в связи с телефонным разговором между американским лидером и Владимиром Зеленским.

"Посол Болтон выступал против телефонного разговора между президентом Зеленским и президентом Трампом из опасения, что "это будет катастрофой", - заявил Тейлор.

Тейлор сказал в августе и сентябре, что он "все больше обеспокоен" отношениями США с Украиной. Тейлор написал, что он обеспокоен тем, что "наши отношения с Украиной в основном взорваны нерегулярным, неофициальным каналом выработки политики США и отказом от жизненно важной помощи по внутриполитическим причинам".

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По словам Тейлора, Болтон порекомендовал "отправить письмо от своей персоны государственному секретарю Помпео непосредственно".

"Я написал и передал такого письма 29 августа, описывая "нелепость", которую я видел в отказе от военной помощи Украине в то время, когда боевые действия еще были активными на востоке и когда Россия внимательно следила за тем, чтобы оценить уровень американской поддержке украинского правительства", - сказал Тейлор. "Я сказал секретарю, что не могу и не буду защищать такую политику".

Как сообщал УНИАН, 22 октября временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор предоставил в Конгрессе США обличительные показания против президента Дональда Трампа в связи с июльской телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским.