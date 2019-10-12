Джонсон попросит депутатов поддержать любое соглашение по Brexit - СМИ

Накануне ЕС согласился на интенсивные переговоры с Великобританией, чтобы попытаться выйти из тупика через Brexit.

Британский премьер-министр Борис Джонсон попросит парламент поддержать любую сделку по Brexit, которую он заключит с Европейским союзом, в течение 24 часов после саммита ЕС на следующей неделе.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

"В субботу Джонсон представит предложение о голосовании, в котором попросит депутатов поддержать любую сделку, которую он заключит с ЕС на саммите 17-18 октября, вместе с условиями закона, что обязывает его просить о продлении Brexit, если соглашения не будет", - говорится в сообщении.

В пятницу Европейский Союз согласился начать интенсивные переговоры с Великобританией, чтобы попытаться выйти из тупика через Brexit.

"Джонсон ранее выдвинул новые предложения по соглашению, чтобы избежать жесткой границы в Ирландии после Brexit", - подчеркивает издание.

В начале этой недели несколько высокопоставленных чиновников ЕС говорили о минимальных шансах того, что обеим сторонам удастся договориться.

Но в четверг после встречи Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром лидеры заявили, что соглашение о Brexit может быть заключено до конца месяца.