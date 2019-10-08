Соглашение о Brexit стало "по сути невозможным" после разговора Джонсона и Меркель – СМИ
Соглашение между ЕС и Британией по Brexit стало "по сути невозможным" после телефонного разговора между премьером Борисом Джонсоном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник в офисе британского премьера, передает "Европейская правда".
Борис Джонсон поговорил с канцлером Германии о предложениях, которые он представил ЕС, но источник сказал, что она ясно дала понять: соглашение на их основе "скорее всего маловероятно".
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Меркель также заявила, что соглашение никогда не будет возможным, если Северная Ирландия не останется в таможенном союзе.
"Переговоры в Брюсселе близки к срыву, несмотря на то, что Великобритания прошла долгий путь", - сказали в офисе премьера.
Ранее правительство Великобритании предупредило о срыве переговоров с ЕС до конца недели.
Чиновник сказал, что ЕС не изъявил желания "сдвинуть с места ни на один сантиметр" после предложений Джонсона.
Как сообщалось, даже "относительно мягкий" Brexit без соглашения приведет к тому, что долг Великобритании достигнет самого высокого уровня с 1960-х годов.