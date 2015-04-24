В Македонии поезд врезался в толпу мигрантов из Сомали и Афганистана

В Македонии в толпу мигрантов врезался поезд. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Погибли 14 человек. Трагедия произошла недалеко от города Велес в центральной части страны. По данным полиции, группа мигрантов из Сомали и Афганистана пробиралась через узкое ущелье, люди шли прямо по железнодорожным путям, и машинист не успел затормозить.

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Через бывшую югославскую республику Македонию проходит один из крупнейших маршрутов нелегальной миграции в Европейский союз. Страна граничит с Албанией, Сербией, Грецией, Болгарией и непризнанной республикой Косово. Благодаря тому, что албанско-македонская и македонско-сербская границы охраняются слабо, иммигранты без труда проникают в Македонию через территорию Албании, а далее через Сербию пытаются пробраться в Венгрию, входящую в ЕС.